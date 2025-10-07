La Policía encontró a dos jóvenes que estaban desaparecidos en San Juan

Tras varios días de búsqueda en la noche de este lunes, las autoridades de la Policía de San Juan decidieron difundir los datos de dos personas que se encontraban desaparecidas, por eso los investigadores activaron el operativo San Juan Te busca.

Durante la siesta de este martes la Policía informó que ya dieron con las dos personas que faltaban de su hogar desde hace varios días.

Se trata de Fabián Alejandro Silva, quien tiene 25 años y estaba desaparecido desde el 28 de septiembre pasado. La otra persona que fue hallada es la joven Tiara Nicole Ortega, de 17 años, quien estaba desaparecida desde el 1 de octubre.

Las autoridades no informaron las circunstancias en las que aparecieron estas dos personas, solo se sabe que se trató de casos diferentes, aunque los dos tuvieron un final feliz porque lograron encontrar sanos y salvos a estos dos jóvenes.

