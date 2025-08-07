La Policía recuperó objetos robados y busca a sus dueños

En las últimas horas desde la Policía de San Juan solicitaron de la colaboración de la comunidad. El objetivo es encontrar a los legítimos dueños de objetos robados que lograron recuperar recientemente.

Las autoridades informaron que todo comenzó en el barrio Pie de Palo. Allí dos delincuentes habrían descartado efectos cuando intentaban escapar de un ilícito. Así fue como luego de un rastrillaje hallaron en un descampado un cuadro de bicicleta.

El mismo pertenecía a un rodado 29, estaba despintado y sin su número de serie. Posteriormente en la intersección de Patricias Sanjuaninas y calle La Plata, secuestraron tres columnas de hierro para construcción.

Si bien estos objetos robados ya están en manos de las autoridades, todavía no han sido reclamados por sus dueños. Por si los propietarios desean recuperarlos, deben presentarse en la comisaría 37°.