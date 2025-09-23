La subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, confirmó que la casa que se prendió fuego en 25 de Mayo y que dejó como saldo la muerte de una niña de 7 años había sido allanada el viernes anterior en un procedimiento conjunto con la Policía Federal. Este dato parece confirmar las versiones que dan cuenta de que esta mujer estaría siendo investigada en el marco de los operativos de la Policía Federal para desbaratar una banda narco que venía drogas en el Penal.

“Durante el viernes la casa que se incendió en la madrugada fue allanada y estaba en investigación”, aseguró la Subjefa, aunque aclaró que no está en condiciones de confirmar si realmente el allanamiento en cuestión tiene vinculación con la banda narco o si la dueña de la casa que se quemó, Danisa Yasmin Aveiro, está involucrada en esta investigación.

De forma paralela, hay versiones que indican que en las intervenciones telefónicas que se hicieron para investigar a la banda narco, lograron identificar a Aveiro como pieza clave en el ingreso de droga al penal de Chimbas. Se cree que ella abastecía a su pareja, Cristian Jesús Latorre, quien fue descubierto con 47 gramos de cocaína en su celda.

El incendio ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este martes. La víctima fatal, la niña de siete años, fue la primera en advertir las llamas y alertar a su madre, Danisa Aveiro, de 24 años. La mujer logró salir con su bebé de un año, pero la pequeña quedó atrapada en la vivienda y falleció en el lugar.

“La niña murió calcinada, mientras que la madre sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo y fue derivada al Hospital Marcial Quiroga. El bebé inhaló monóxido de carbono y continúa internado en el Hospital Rawson”, detalló Álamo.

Las primeras pericias de Bomberos descartaron un cortocircuito como origen del fuego, ya que la casa no contaba con conexión eléctrica, ni medidor. La principal hipótesis apunta a una vela, aunque no se descarta la intencionalidad.

Según la subjefa, la madre se había quedado dormida mientras amamantaba a su hijo menor cuando se inició el fuego. La construcción, hecha con paredes de block y techo de caña, tenía pocos muebles, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas.