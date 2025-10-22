Un hombre identificado como Bartoloccini, de 32 años, fue detenido por personal de la Brigada de Investigaciones Central, acusado de robar una computadora portátil (notebook) del local comercial Megatone. La detención se llevó a cabo en el Barrio AOMA, en el departamento de Santa Lucía.

Según la denuncia presentada, Bartoloccini habría ingresado al comercio y sustraído el aparato aprovechando un momento de distracción de los empleados.

La clave para identificar al presunto ladrón fue el análisis de las imágenes del sistema de vigilancia del local. Gracias a este trabajo, la policía logró determinar que el autor del ilícito era Bartoloccini, un individuo con antecedentes ya que había sido detenido en ocasiones anteriores por delitos similares.

Allanamientos y situación judicial

Tras la identificación, se realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso. En el operativo, la policía secuestró las prendas de vestir que el sujeto llevaba puestas al momento de cometer el robo, evidencia crucial para la causa.

Bartoloccini se encuentra actualmente detenido y a la espera de la audiencia de formalización, instancia en la que se le formulará la acusación formal. El caso quedó bajo la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.