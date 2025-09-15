Este lunes 15 de septiembre se produjo un robo en una finca de Carpintería, Pocito. Ladrones irrumpieron en un galpón de la propiedad y se robaron 4.500 kilos de pasas de uva, según informó Tiempo de San Juan.

Los delincuentes aprovecharon que no había nadie en la propiedad y se hicieron con el botín que también incluyó parlantes y equipos de música. A los electrodomésticos los sacaron de la vivienda de la finca, que está ubicada sobre calle Sargento Cabral, entre Santa Clara y Genes.

La denuncia fue radicada por Héctor Andrade, dueño de la propiedad, quien constató que desconocidos saquearon los bolsones donde se almacenaba la mercadería. Los ladrones rompieron los bolsones para extraer la carga con rapidez.

El robo comenzó a develarse cuando el encargado de la finca llamó a Andrade a primera hora de la mañana para advertirle que ajenos a la propiedad habían ingresado. El propietario llegó al lugar y comprobó que faltaban 4.500 kilos de pasas.

El galpón no contaba con medidas de seguridad, por lo que los investigadores señalaron que este detalle habría facilitado la maniobra. Todo el accionar delictivo ocurrió en la ausencia de los moradores, por lo que investigan si la banda delictiva conocía los movimientos en el lugar y planificó el golpe.

Los investigadores presumen que utilizaron un vehículo de carga para trasladar la gran cantidad de mercadería y no ser detectados.

Al lugar llegó en primero lugar, personal policial de la Subcomisaría Castro, y luego intervino personal de la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso las primeras medidas investigativas.