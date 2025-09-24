La desaparición de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en La Matanza terminó con el peor desenlace: las tres jóvenes fueron encontradas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela, tras un operativo que se activó gracias al análisis de cámaras de seguridad y la señal de un teléfono celular.

La secuencia clave que permitió reconstruir el recorrido comenzó en la rotonda de La Tablada, donde las chicas fueron vistas por última vez con vida al subirse a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con patente adulterada. Desde allí, el vehículo cruzó la avenida General Paz y avanzó hacia el sur del conurbano bonaerense.

El fiscal Gastón Dupláa, a cargo de la investigación, precisó que la ruta reconstruida alcanzó unos 30 kilómetros hasta Villa Vatteone, en Florencio Varela. En paralelo, el celular de una de las víctimas impactó en una antena de la zona, lo que permitió ubicar la casa donde finalmente se encontraron los cuerpos.

Cuando la Policía Bonaerense ingresó a la vivienda, los agentes notaron un fuerte olor a lavandina y encontraron a dos personas limpiando el lugar. También hallaron rastros de sangre. Poco después, la camioneta rastreada fue encontrada quemada y trasladada a un depósito municipal.

Antonio, abuelo de Brenda y Morena, confirmó la trágica noticia: “Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas”.

Por el hecho hay cuatro detenidos, entre ellos una pareja de nacionalidad peruana arrestada en un hotel alojamiento, que sería dueña de la vivienda allanada. Las otras dos personas, que estaban en la casa al momento del operativo, habrían intentado limpiar la escena del crimen.

De acuerdo con las primeras hipótesis, las tres jóvenes habrían sido asesinadas en el marco de una fiesta organizada por una banda vinculada al narcotráfico de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, lugar donde también se detectaron movimientos de sus celulares.

Ahora la Justicia avanza con las autopsias y nuevas pericias mientras las familias enfrentan un doloroso duelo. “Ese es el gran drama que estamos atravesando ahora”, expresó Antonio.