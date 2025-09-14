La noche del sábado fue agitada para los Bomberos Voluntarios de Rivadavia, ya que se produjo un gran incendio en Marquesado que casi alcanza una vivienda.

Según los detalles brindados, el operativo para extinguir las llamas comenzó pasadas las 23:00. Fueron casi 4 horas de trabajo hasta lograr controlar y apagar el incendio en su totalidad.

Según los primeros indicios, el fuego afectó a cañaverales y no se han informado heridos por el momento, aunque el incendio dejó imágenes impactantes.