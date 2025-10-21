Este 21 de octubre, luego de más de dos décadas de la desaparición forzada de Raúl Tellechea, se conocerá la sentencia del tribunal este lunes. En ese sentido los imputados tuvieron la chance de dar sus últimas palabras, algo que decidió aprovechar el expresidente de la Mutual de la UNSJ. El acusado aseguró que todo se trata de una maraña de engaños y aseguró que vive en una condena social desde hace 20 años.

Luis Héctor Moyano era quien lideraba la mutual de la Universidad Nacional de San Juan en el 2004, año en el que fue visto con vida por última vez el ingeniero. Sentado frente a las juezas el imputado se mostró agradecido con el desarrollo del juicio asegurando que era necesario que todo esto se tratara con transparencia.

“Siento alivio porque aquí se ha volcado a partir de lo que se conoce, lo que está comprobado y documentado, no según lo que se dice. Las defensas han dicho la verdad de lo que pasó y de lo que no ocurrió. He estado 20 años transitando esta condena social, mi familia también. Cuando fue mi alegato, dije que la única forma de saber qué hicimos y no hicimos nosotros era con este juicio. No tuve nunca ningún tipo de impunidad, quedó demostrado en la causa”, expresó.

El ex funcionario de José Luis Gioja aseguró hasta antes del juicio, la causa no se había tratado de forma adecuada. Aseveró que durante todos estos años le han generado un daño prácticamente irreparable tanto a él como a sus seres queridos.

“Me he sentido libre, el juicio ha sido de igual a igual con todas las partes para liberarme de este prejuicio, de esta condena social que es fruto de una maraña de relatos que se han dado maliciosamente sobre todos los imputados pero sobre todo sobre mi. Ese daño que se ha producido sobre mi y sobre mi familia, es casi irreparable. Me duele mucho que mi familia haya tenido ese estigma, necesito que todo se aclare y haya justicia para ellos también”, manifestó.

Por último, mostró empatía con los familiares de Raúl Tellechea, asegurando que comprende su dolor ante la ausencia de un ser querido. Sin embargo, hizo hincapié en que su lucha por conseguir justicia no debería manchar a personas que no estuvieron involucradas en lo que ocurrió.

“Entiendo el dolor de la familia Tellechea, entiendo el dolor de la ausencia de una persona porque he perdido familiares, lo que no entiendo es que se quiera solucionar ese dolor con una injusticia. Ese dolor no puede ser transmitido a otras personas injustamente. Estoy seguro y consciente de que el delito no sucedió, no se cometió, por lo tanto siento desde el primer día la inocencia. Quiero que se haga justicia por mi y por mi familia, también por la sociedad sanjuanina”, concluyó.