Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, realizó este miércoles su primera declaración al ser trasladado desde Gualeguaychú hacia Concordia, en Entre Ríos, donde será imputado por el homicidio de Martín Palacio, el remisero que contrató para viajar a Córdoba pero que, según la investigación, fue asesinado durante el trayecto.

“Todo fue por justicia”, afirmó Laurta a Canal 9 Litoral antes de que efectivos policiales cerraran la puerta del vehículo que lo trasladaba a la fiscalía. Según las autoridades, el lunes pasado fue hallado un cuerpo decapitado y sin brazos dentro de una bolsa, que se presume pertenece a Palacio.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el acusado observó de costado a la periodista presente y reivindicó los crímenes cometidos, según reportaron medios locales.

El traslado de Laurta estaba previsto para esta mañana, cuando prestará declaración indagatoria ante la fiscal Daniela Montangie, en un caso que involucra a dos jurisdicciones: Entre Ríos, por la muerte del remisero, y Córdoba, por el doble femicidio. Se estima que Laurta permanecerá en Concordia entre dos y tres días antes de ser trasladado a Córdoba, donde será alojado en la cárcel de Bouwer para responder por los asesinatos de Giardina y Zamudio.

La fiscal Montangie señaló que “las pruebas recabadas ubican a Palacio en la zona donde se perdió la señal de su teléfono y vinculan al acusado como el último pasajero que subió a su vehículo. Hay altas probabilidades de que sea el cuerpo de Martín Palacio”.

El caso

El hecho se remonta al miércoles 8 de octubre, cuando Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos en su vivienda de Villa Rivera Indarte, Córdoba. Laurta, denunciado en varias ocasiones por acoso y hostigamiento, fue señalado por familiares y vecinos como quien merodeaba la zona y vigilaba la casa durante días, según declaraciones difundidas por TN.

Tras el doble femicidio, Laurta huyó con su hijo de cinco años, lo que activó el Alerta Sofía y permitió desplegar un operativo de búsqueda en varias provincias. Durante las investigaciones surgió la vinculación con Martín Sebastián Palacio, remisero de San Salvador, Entre Ríos, quien fue contratado por Laurta para viajar a Córdoba tras ingresar al país por un paso clandestino en canoa.

El automóvil de Palacio fue encontrado incendiado en un descampado de Villa Retiro, junto a otros 14 vehículos, lo que obligó a evacuar a más de 130 personas. Además, registros de cámaras de seguridad en Concordia muestran a Laurta junto a Palacio antes del viaje, reforzando la hipótesis de su implicación en el homicidio del remisero.