El interno Lucas Mazzaforte, quien la semana pasada se provocó quemaduras al incendiar un colchón dentro de su celda en el Penal de Chimbas, recibió el alta médica y fue trasladado nuevamente al establecimiento penitenciario, donde continúa fuera de peligro.

El hecho ocurrió el viernes pasado en el Pabellón de Máxima Seguridad, Sector 4. En ese momento Mazzaforte, que cumple condena por robo y tiene antecedentes de conductas violentas y autolesiones, decidió prender fuego su colchón en señal de protesta por las condiciones de detención.

El fuego se propagó rápidamente y el interno sufrió quemaduras en manos, brazos y una pierna antes de que el personal penitenciario lograra intervenir. Fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención en el área de quemados y permaneció en observación hasta estabilizarse.

Fuentes oficiales confirmaron que, una vez completadas las curaciones, el recluso fue dado de alta y regresó al penal, bajo supervisión médica y psiquiátrica. El episodio fue informado al Juzgado de Ejecución Penal y a la Policía, aunque las autoridades aclararon que se trató de un hecho aislado que no involucró a otros internos.

Debido a los antecedentes del detenido, se resolvió que sea sometido a nuevos estudios médicos y psicológicos para evaluar su estado de salud mental y definir medidas preventivas que eviten situaciones similares en el futuro.