Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, hizo una grave denuncia pública. El dirigente aseguró que fue víctima de un violento episodio ocurrido en el barrio Los Horcones, en el departamento Rawson, donde fueron agredidos tanto él como miembros de su familia.

“Ocurrió alrededor de las 21:00. Salí y vi a mis hijos jugando a la pelota en la plaza del barrio, que queda justo frente a mi casa, con niños de su edad. Fui a la casa de mi mamá, que vive a una cuadra. En ese momento mi hijo de 8 años hizo un gol y salió a festejar. Ahí se acercó otro chico, que tiene 14 años, le agarra la cabeza, se la pone en los genitales y le dice: ‘grítame el gol acá’", relató Villordo en Radio Sarmiento.

Ante esta situación el pequeño fue a contarle a su madre, quien se presentó en la plaza y le preguntó al otro menor si efectivamente le había hecho eso a su hijo. Este chico reaccionó insultándola a lo que ella respondió advirtiendo con su celular en la mano que iba a llamar a la Policía.

"En ese momento siete mujeres se acercaron de golpe y empezaron a golpearla. Mi hijo de 18 años y yo, escuchamos gritos y salimos corriendo. En la mitad del camino llegó mi hijo de 7 años y nos dijo llorando, ‘le están pegando a la mamá'. Fue un momento desesperante. Me distanciaba una cuadra de la plaza, pero para mí fue un kilómetro corriendo”, contó.

Al llegar, vio a su esposa herida y él también advirtió que llamaría al 911. “No terminé de decir eso cuando aparecieron varios hombres, no sé de dónde. Se me vino uno encima y me pegó una piña. Caí al piso y de repente tenía alrededor de diez personas que me estaban pegando en el piso”.

Luego de esto observó que también su hijo mayor estaba siendo atacado: “Sentí la desesperación de ver que cómo le pegaban a mi hijo. Entonces, como pude, me levanté, llegué hasta él y logré que dejen de pegarle”.

Finalmente, contó que los agresores se retiraron en una camioneta y que son vecinos del barrio que llevan alrededor de un año viviendo ahí y que ya han tenido problemas con otras personas. Sumado a esto, aseguró que se han escuchado hasta tiroteos frente a su casa, cuando antes era un barrio súper tranquilo.

“Con los golpes me quebraron el tabique y me provocaron una fisura en una costilla. Fue una agresión brutal. Y al mismo tiempo nos robaron los celulares a mí y a mi hijo. Me sacaron plata que tenía en el bolsillo y con mi teléfono hicieron en ese mismo momento una transferencia de dinero de mi cuenta a una cuenta con el mismo apellido de esta familia”, sentenció.