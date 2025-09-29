Un violento episodio en plena tarde del domingo terminó con dos hombres detenidos en Capital, acusados de provocar lesiones a otro sujeto al que atacaron con golpes de puño, patadas y hasta con un trozo de cerámico. El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 en inmediaciones de calle Urquiza, antes de San Luis, cuando la víctima ingresó a un vehículo abandonado para descansar y fue interceptada por dos cuidacoches de la zona.

Según consta en el parte policial, los agresores fueron identificados como Cristian Alexander Díaz (23) y Héctor Fabián Nieto (32), ambos domiciliados en barrio El Inca, Chimbas. Vestían remeras azules y, al advertir el ingreso del damnificado al lugar, interpretaron que intentaba cometer un ilícito, por lo que lo golpearon violentamente. La víctima sufrió un corte visible en la frente, aunque se negó a recibir atención médica del servicio de emergencias 107 que se hizo presente.

Testigos presenciales dieron aviso al 911, lo que permitió la intervención inmediata de personal de la Comisaría 4ª, que aprehendió a los dos atacantes en el mismo sitio. La víctima aseguró que hubo un tercer agresor que logró escapar.

La maniobra fue observada por la encargada de la confitería La Vene, quien afirmó conocer a los “trapitos” involucrados. Además, una cámara del Cisem ubicada en la esquina del Estadio Cantoni podría haber registrado el ataque. Según declaró la testigo, los cuidacoches suelen ingresar al domicilio para tomar agua y vigilar la propiedad con autorización del dueño, aunque este no pudo ser localizado.