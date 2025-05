Se vivieron momentos de mucha tensión en el departamento Pocito durante el pasado viernes. Esto se debe a que dos niños estaban jugando cuando, de un momento a otro, hallaron un rifle de aire comprimido. En ese contexto, por equivocación accionaron el gatillo y uno de ellos recibió un balinazo.

Se trata de dos menores de 9 años de edad, los cuales se divertían en una zona de fincas, situada en Lemos y 9 de Julio. Las familias de ambos viven en los alrededores, por lo que ellos comenzaron a jugar juntos, hasta que alrededor de las 19:00 se encontraron con este artefacto.

El mismo pertenecía al padre de uno de ellos, el cual lo había guardado en una camioneta. Según lo que informó Diario Huarpe, un menor tomó el rifle con intenciones de cazar pájaros. En ese contexto, habría gatillado sin querer, disparándole directamente en el ombligo a su amigo.

El dueño del mismo se percató de lo que ocurrió y rápidamente fue a asistir al afectado. Instantes después, la madre del pequeño lo llevó, y junto a su padre, lo llevaron hasta el Servicio de Urgencias del hospital Rawson.

Por fortuna, en el lugar, los médicos les confirmaron que no se trataba de una herida grave. Si bien el proyectil quedó alojado en su cuerpo y tuvieron que operarlo para extraerlo, su vida no corría peligro. Finalmente, trascendió que la Fiscalía secuestró el rifle y le tomará declaración al propietario, pero que la madre del herido no lo denunciaría, ya que entiende que fue un accidente.