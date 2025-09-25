Un grave accidente laboral ocurrió en San Juan en las últimas horas. Quien se llevó la peor parte fue un obrero que prestaba sus servicios a una empresa llamada Ureña SRL, al cual le estalló una caja de fusibles.

Este hombre de apellido Azcurra estaba trabajando en la intersección de Avenida Libertador y Rioja, en el frente de un domicilio. En ese momento estaba instalando una nueva caja de fusibles cuando, por motivos que todavía están siendo investigados, la misma estalló.

Aparentemente se habría juntado dos fases eléctricas que provocaron esta explosión seguida de una gran llamarada. El fuego entró en contacto directo con el rostros del obrero, quien debió ser trasladado rápidamente la Marcial Quiroga por el ingeniero a cargo de la obra.

En el nosocomio se confirmó que había sufrido quemaduras faciales y que sus vías respiratorias están comprometidas. Luego de esto por la gravedad de su cuadro y por cuestión de su ART, fue trasladado hasta el hospital Privado. Allí fue ingresado en el sector de terapia intensiva, donde permanece intubado y con pronóstico reservado.

El caso ahora está siendo investigado por personal de la Policía Científica y de la UFI correspondiente. Sin embargo, todo indica que Azcurra habría estado utilizando todos los elementos de seguridad que correspondían.