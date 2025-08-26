El pasado lunes 25 de agosto un jubilado sanjuanino se presentó en la Comisaría 4°, para denunciar que le estafaron $8 millones. El afectado contó que todo fue mediante un engaño con la supuesta compra de acciones en YPF.

El afectado es Luis Salvador, un hombre de 76 años de edad que vive en Desamparados. El hombre estaba navegando por Facebook el pasado 1 de julio, cuando se topó con una publicación que invitaba a invertir en la mencionada petrolera de bandera.

Allí se había publicado un número de teléfono al que Salvador se contactó. Estos supuestos asesores financieros le escribieron por WhatsApp, ofreciéndole un paquete de inversiones que supuestamente le darían importantes ganancias. Así fue como lo convencieron de transferir $250.000.

A partir de ese día los estafadores mantuvieron un contacto constante con Luis, quien fue confiando cada vez más en ellos. Así fue como el 14 de agosto le informaron que su inversión había generado un rendimiento de 37 mil dólares, pero que él debía entregar 4 mil dólares para poder acceder a estas ganancias.

Lamentablemente el jubilado creyó en estas palabras y motivado por la felicidad, les transfirió $7.650.000. A partir de ese momento, los estafadores dejaron de responderle los mensajes y claramente sus supuestos rendimientos nunca llegaron. Fue por este motivo que el jubilado, al ser consciente de que cayó en un engaño, realizó la denuncia. Ahora el caso quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.