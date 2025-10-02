En Jujuy un hombre denunció que le robaron $90 millones que trasladaba en su auto para realizar un depósito bancario.

El episodio ocurrió este miércoles al mediodía en el barrio Alto Comedero. La Policía de Jujuy investiga el caso e intenta dar con los responsables del millonario golpe.

Según el relato de la víctima, el dinero estaba destinado a cancelar una deuda con una distribuidora de bebidas. Lo llevaba guardado en dos bolsas plásticas negras, que sin querer dejó a la vista en el asiento del acompañante de su vehículo.

El hombre contó que viajó desde Palpalá hacia la capital jujeña. Al llegar al cruce de la Ruta Nacional 66 y el acceso al Camino a Río Blanco, decidió detenerse en una estación de GNC para ir al baño.

En ese momento, dejó el auto estacionado con las bolsas a la vista. Según estimó, su ausencia no superó los cinco minutos, pero ese breve lapso fue suficiente para que los delincuentes actuaran y se llevaran el dinero.

Al regresar al vehículo y retomar el viaje, notó que las bolsas con los $90 millones habían desaparecido. De inmediato se dirigió a la Dirección General de Investigaciones Policiales, en el barrio Chijra, para radicar la denuncia.

El caso quedó a cargo de la Policía, que ahora intenta reconstruir el trayecto realizado por el denunciante entre Palpalá y San Salvador de Jujuy para hallar pistas que permitan identificar a los autores y recuperar el dinero. Hasta el momento no hay información sobre los responsables ni el paradero del botín.