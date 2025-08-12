Un docente de la Escuela Normal Sarmiento sufrió este lunes el robo de su moto en pleno centro de la Capital. El hecho ocurrió en la calle Laprida, entre Santiago del Estero y Alem, según confirmaron fuentes policiales.

La víctima, identificada como Martín Sebastián Lillo, de 31 años, contó que alrededor de las 13:30 estacionó su moto Honda 600 cc color azul en la vereda, frente al establecimiento donde dicta clases. El rodado solo tenía colocada la traba de seguridad.

Alrededor de las 18:00, Lillo salió del edificio, vio que la moto seguía en el lugar y se fue a merendar. Sin embargo, cuando regresó cerca de las 21:20, el vehículo ya había desaparecido.

El ayudante fiscal de turno dispuso las primeras medidas y el caso quedó a cargo del fiscal Miguel Gay, de la UFI de Delitos contra la Propiedad.