Un robo insólito y doloroso para una joven deportista conmociona al Club Social San Juan. Alejandra Borges y su hija, la arquera de hockey sobre patines Loreley Solis, denunciaron públicamente el robo de un bolso con el equipo completo de la jugadora, sustraído del auto de su padre en el Barrio Del Bono Green, en Rivadavia.

El hecho ocurrió el miércoles 10 de septiembre. El padre de la joven hockista se bajó del vehículo para realizar unos trámites y, al regresar, descubrió que le habían robado la batería, el estéreo y, lo más importante, el bolso de su hija. "Fue lo más doloroso, no poder asistir al entrenamiento por culpa de este hecho", lamentó su madre.

Un bolso con mucho valor

El bolso robado, de color negro, contenía toda la indumentaria de la arquera: pechera, canilleras, musleras, coderas, dos remeras del club, un pantalón, una calza protectora, patines de la marca Signus y unas antiparras de alto costo compradas en Chile.

“El bolso lo adquirimos con muchísimo esfuerzo, después de 7 años de que ella esté jugando en el club”, explicó Alejandra Borges. Loreley, por su parte, se mostró muy afectada: “Estoy muy triste porque que me hayan robado el bolso es mi vida entera en el hockey, así que fue bastante duro”, expresó

Llamado a la solidaridad

Las damnificadas han hecho un llamado a la comunidad para recuperar el bolso. Aunque el mundo del hockey sobre patines de San Juan es un entorno conocido, el robo ha causado un gran daño a la joven, quien no pudo participar en el entrenamiento del Centro Técnico de la Federación de Patín este jueves.

“Nosotros queremos que aparezca el bolso. Si alguien lo ve, que lo lleve al club de manera anónima, que lo tiren por un cercado, que es el lugar donde ella está practicando todo el tiempo”, pidieron.

El Club Social San Juan está ubicado en el corazón de Villa América, Capital. Para cualquier información, se puede contactar a los números: 264 455-8143 o 264 453-6630.