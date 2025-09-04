Un hecho de inseguridad ocurrido en el barrio Edilco, en Rivadavia, generó indignación y reclamos por parte de un vecino que denunció la pérdida total de su motocicleta tras ser incendiada por delincuentes.

El damnificado, Mariano Carrión, relató que el 1 de septiembre a las 20:30 horas le robaron la moto, la cual fue encontrada el 3 de septiembre en un descampado detrás del barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, completamente destruida por el fuego.

Según su testimonio, la Brigada de Investigación detuvo a un sospechoso el 2 de septiembre, quien lo había contactado con mensajes y videos para extorsionarlo a cambio de la devolución del rodado. Sin embargo, el hombre no aportó datos concretos sobre el paradero del vehículo.

Mariano apuntó directamente contra la UFI de Delitos contra la Propiedad y el Juzgado interviniente, señalando que hubo demoras en autorizar allanamientos clave para dar con la moto. “Estábamos muy cerca de recuperarla, pero la justicia no actuó en tiempo y forma y la terminaron prendiendo fuego”, lamentó.

Carrión sostuvo que existe una organización delictiva que actúa con rapidez, mientras que los tiempos judiciales no logran dar respuestas inmediatas a la magnitud de estos hechos. “Ha sido desesperante sentir que la justicia no acompaña”, expresó.

Además de reclamar una investigación sobre las irregularidades, el vecino pidió la solidaridad de la comunidad para poder conseguir una nueva movilidad, ya que la moto era su medio de transporte diario. Para quienes deseen colaborar, compartió su alias: Justicia.moto a nombre de Mariano Carrión.