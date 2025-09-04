Un hecho de inseguridad ocurrido en el barrio Edilco, en Rivadavia, generó indignación y reclamos por parte de un vecino que denunció la pérdida total de su motocicleta tras ser incendiada por delincuentes.

Mariano Carrion on Instagram: "Hola comunidad sanjuanina. Me dirijo a ustedes para compartir una situación que me ha afectado profundamente y solicitar su apoyo. El día 1 de septiembre, a las 20:30 horas, me robaron mi motocicleta en el barrio Edilco. Hoy, 3 de septiembre, a las 13:30 horas, la moto fue encontrada en un descampado detrás del Barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, en un estado de PÉRDIDA TOTAL, ya que fue PRENDIDA FUEGO y destruida. Quiero hacer responsable no solo a los delincuentes, sino también al JUZGADO y la UFI DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, por la respuesta lenta e imprecisa ante la situación. A pesar de haber brindado información específica y detallada sobre los autores y posibles lugares donde se encontraba el vehículo, no respondieron con la celeridad necesaria. La Brigada de Investigación arrestó a un sospechoso el 2 de septiembre a las 18 horas, quien me enviaba fotos y videos extorsionándome a cambio de dinero, a modo de recompensa por la moto, y me citó en la entrada del Barrio Nuevo Cuyo, donde finalmente fue detenido. Pese a ello, el sospechoso no proporcionó detalles certeros sobre el paradero de la motocicleta. Intentamos gestionar un allanamiento urgente para esa misma noche o la mañana siguiente; sin embargo, el juzgado respondió con demora y autorizó el allanamiento recién hoy, 3 de septiembre, a las 14 horas, para efectuarse el día 4 de septiembre, cuando ya la moto había sido destruida en el incendio. Es importante destacar que tanto mi esfuerzo como el de la Brigada de Investigación estaban enfocados en recuperar el vehículo, y que en la comunidad existe una organización delictiva que actúa rápidamente. La sensación de estar a punto de recuperar la moto y ver cómo la justicia NO actúa en tiempo y forma para evitar este daño ha sido DESESPERANTE. Solicito que se investiguen estas irregularidades, y reitero mi reclamo por una respuesta más eficiente y efectiva en casos como éste, en defensa de nuestros bienes y nuestra seguridad ciudadana. Gracias a todos por su apoyo compartiendo la publicación. QUIEN ESTE INTERESADO EN COLABORAR ECONÓMICAMENTE PARA PODER GESTIONARME UNA NUEVA MOVILIDAD DEJO MI ALIAS: Justicia.moto a nombre de Mariano Carrion."

El damnificado, Mariano Carrión, relató que el 1 de septiembre a las 20:30 horas le robaron la moto, la cual fue encontrada el 3 de septiembre en un descampado detrás del barrio Nuevo Cuyo, en La Bebida, completamente destruida por el fuego.

Según su testimonio, la Brigada de Investigación detuvo a un sospechoso el 2 de septiembre, quien lo había contactado con mensajes y videos para extorsionarlo a cambio de la devolución del rodado. Sin embargo, el hombre no aportó datos concretos sobre el paradero del vehículo.

Mariano apuntó directamente contra la UFI de Delitos contra la Propiedad y el Juzgado interviniente, señalando que hubo demoras en autorizar allanamientos clave para dar con la moto. “Estábamos muy cerca de recuperarla, pero la justicia no actuó en tiempo y forma y la terminaron prendiendo fuego”, lamentó.

Carrión sostuvo que existe una organización delictiva que actúa con rapidez, mientras que los tiempos judiciales no logran dar respuestas inmediatas a la magnitud de estos hechos. “Ha sido desesperante sentir que la justicia no acompaña”, expresó.

Además de reclamar una investigación sobre las irregularidades, el vecino pidió la solidaridad de la comunidad para poder conseguir una nueva movilidad, ya que la moto era su medio de transporte diario. Para quienes deseen colaborar, compartió su alias: Justicia.moto a nombre de Mariano Carrión.