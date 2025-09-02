En las últimas horas salió a la luz un importante robo que sufrió una jubilada durante el pasado fin de semana. La mujer denunció que delincuentes ingresaron a su domicilio y le robaron los ahorros de toda su vida.

La víctima es una adulta mayor de 79 años de edad, la cual reside en una vivienda situada sobre la calle Ramón y Cajal, a metros del cruce con Avenida Libertador. Allí se presentó un grupo de ladrones entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Estos intrusos violentaron una ventana que da al fondo de la casa y así pudieron ingresar luego de saltar el cierre perimetral. Una vez dentro pudieron robarse un total de 11.200 dólares estadounidenses, que al cambio actual serían unos 15.176.000 pesos argentinos. Luego se dieron a la fuga.

Tiempo después la mujer llegó acompañada de familiares a su hogar, descubriendo que todo estaba desordenado. Cuando notaron el faltante de dinero se trasladaron hasta la comisaría 4° para realizar la denuncia. Actualmente la investigación del caso quedó en manos de los especialistas de la UFI Delitos contra la Propiedad.