Una sanjuanina sufrió un importante robo durante el pasado fin de semana. Esta persona se dedica a la reventa de cosméticos y, según lo que ella misma denunció ante las autoridades, en las últimas hora le sustrajeron productos valuados en más de $4 millones .

Si bien el hecho salió a la luz recientemente, todo indica que habría ocurrido entre el 10 y el 12 de octubre. La afectada es una ciudadana de apellido Ortíz, quien se dedica a la venta de productos de la marca Natura.

Ella reside en una vivienda ubicada en Lateral Este de Circunvalación, entre Hipólito Yrigoyen y General Paz. Ortiz había salido el viernes y descubrió al regresar el lunes que alguien trepó por su portón, para luego forzar la reja de una ventana y así colarse dentro.

Este intruso, que se desconoce si actuó con cómplices, robó cajas completas de cosméticos y perfumería que ella tenía para la venta. Estos productos están valuados en más de $4 millones por lo que perjudicó realmente a la trabajadora.

Ante esta situación ella fue rápidamente a realizar la denuncia a la comisaría 5°. Ahora el caso está siendo investigado por el personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.