Un nuevo siniestro vial se registró en el departamento Chimbas este viernes 3 de octubre alrededor de las 10:15 horas, cuando un remis y una motocicleta protagonizaron una fuerte colisión en la esquina de calles Remedios de Escalada y Yapeyú.

De acuerdo a lo informado por la Comisaría 17ª, el accidente tuvo como protagonistas a un Renault Logan, de la empresa Remis Oeste, conducido por Andrés Firmapaz, quien viajaba acompañado por un menor de 7 años y su cuidadora, Dayana Muñoz Cortez.

Por el otro lado, circulaba una moto Yamaha 250 cc, guiada por Juan Fernández Díaz, que transitaba por Remedios de Escalada de este a oeste. En tanto, el remis lo hacía por Yapeyú de norte a sur. La colisión se produjo justo en la intersección y la moto terminó deslizándose hasta el ingreso de un domicilio, donde quedó en su posición final.

Los pasajeros del remis fueron asistidos en el lugar y no presentaron lesiones de gravedad, por lo que no requirieron traslado. En cambio, el motociclista fue llevado en ambulancia hasta el Hospital Rawson, consciente pero con cortes en la frente.

La primera intervención estuvo a cargo de la Oficial Eliana Domínguez, del Comando Norte, y se dio intervención a las autoridades judiciales y personal de Criminalística para establecer las responsabilidades en el siniestro.