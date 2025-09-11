Las estafas a jubilados están a la orden del día en San Juan. En ese sentido recientemente se conoció que una adulta mayor de la provincia cayó en el engaño de delincuentes que le ofrecieron “descuentos en una cadena de supermercados". Así le robaron una suma millonaria.

En esta ocasión la víctima fue una sanjuanina de 77 años de edad, identificada como Zárate, la cual reside en el departamento Rivadavia según lo que informó Tiempo de San Juan. La mujer se encontraba en su vivienda del barrio Portal de Los Andes II, cuando recibió un llamado telefónico.

En el mismo le aseguraban que podía acceder a interesantes promociones, en un reconocido supermercado que tiene sucursales en la provincia. Para poder acceder a estas ofertas, ella supuestamente debía ingresar a su cuenta del home banking del Banco Nación y seguir las instrucciones de la persona que realizó el contacto.

De esta forma, mientras hablaban con ella, consiguieron tener acceso a operar con sus fondos. Así fue como, a través de dos transferencias, le quitaron los $2 millones que ella tenía en su cuenta. Recién cuando cortó la llamada la mujer se dio cuenta de lo que había ocurrido, por lo que fue rápidamente a realizar la denuncia a la comisaría 23°. Por este motivo el caso está siendo investigado por la UFI Delitos Informáticos y Estafas.