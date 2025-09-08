La inseguridad volvió a golpear a comerciantes sanjuaninos. En esta oportunidad, los damnificados fueron los dueños de Porota Bakery, una confitería ubicada en Capital, sobre el lateral de Circunvalación entre Libertador e Ignacio de la Roza. En menos de una semana, sufrieron dos robos consecutivos que dejaron no solo pérdidas económicas, sino también un fuerte sentimiento de impotencia.

Según relataron en un video publicado en sus redes sociales, el primer hecho ocurrió cuando los ladrones ingresaron por un vidrio laminado lateral. “Tuvieron que sacar el marco completo para entrar. El siguiente fin de semana entraron por el mismo lugar y en el mismo horario”, detallaron. En esas oportunidades se llevaron un microondas y un molino digital valuado en unos 4 millones de pesos, herramientas clave para el funcionamiento del emprendimiento.

Más allá de los bienes robados, los propietarios hicieron hincapié en la sensación de vulnerabilidad que dejan estos hechos. “Más allá de lo material, es la sensación de que entren a tu casa o negocio y quede todo en la nada. La inseguridad no se recupera, te genera desconfianza como emprendedor y te dan ganas de dejar todo”, expresaron.

Uno de los puntos más preocupantes para las víctimas es que, en el segundo robo, las cámaras de seguridad registraron claramente el rostro de uno de los delincuentes. Sin embargo, sostienen que no hubo avances en la investigación. “Lo tenemos que hacer público porque ocurrió dos veces en una semana, las mismas personas quedaron grabadas y aun así nos dicen que no saben quiénes son”, remarcaron con indignación.

El video difundido generó una ola de apoyo de clientes, amigos y vecinos, pero también abrió el debate sobre la actuación policial y judicial en San Juan. “Ellos saben quiénes son, pero no pasa nada. Te pueden entrar a robar, pero lo grave es que la Justicia no haga nada ni con las pruebas en la mano”, cuestionaron.

En los comentarios, muchos usuarios recordaron casos recientes que evidencian una problemática similar. Uno de ellos fue el de Mariano Carrión, un joven sanjuanino que semanas atrás denunció en redes sociales el robo de su moto. A pesar de que la Policía había reunido pruebas suficientes, nunca se libró la orden de allanamiento. Al día siguiente, la moto apareció en un baldío, incendiada.

Desde Porota Bakery agradecieron la solidaridad recibida y aseguraron que seguirán adelante pese a las dificultades. “Gracias a la gente que apuesta por nosotros para poder seguir trabajando y darle trabajo a muchas familias”, concluyeron.