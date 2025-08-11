Un muchacho sanjuanino se llevó una horrenda sorpresa en las últimas horas. El joven ingresó a una vivienda que está situada en el departamento Rivadavia y se encontró a su padre tendido en el suelo, con manchas de sangre.

El afectado es Wilden Fiorito, un hombre de 60 años de edad que habría sufrido un desafortunado accidente doméstico. Todo parece indicar que el hombre sufrió una caída de altura dentro de este domicilio.

Sumado a esto, habría tenido la mala suerte de caer sobre un trozo de vidrio, lo que le ocasionó heridas cortantes que derivaron en el sangrado. Específicamente, sufrió una fractura en una de sus piernas y un corte en la cabeza que le causó una hemorragia.

Según lo que manifestaron las autoridades, Fiorito habría quedado inconsciente en esa misma posición en la que cayó, durante casi 24 horas, hasta que fue hallado por su hijo. Todavía el caso no se ha esclarecido del todo, porque aún no se ha podido tomar la declaración al afectado. El caso está en manos del personal de la UFI Genérica.