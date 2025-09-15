Efectivos policiales realizaron diversos controles vehiculares en distintos puntos claves de la provincia de San Juan. Así fue como detectaron a u sujeto manejando bajo los efectivos del alcohol, en sentido contrario por una ruta.

Desde la Policía de San Juan informaron que estos operativos se montaron en diferentes departamentos. Sin embargo, donde detectaron este accionar fue en la Ruta 60, a la altura del Camping “El Pinar”.

Allí los uniformados se sorprendieron al notar como un vehículo se movilizaba en contramano por este lugar. Por este motivo intervinieron rápidamente para detener la marcha del rodado para evitar que se produzca un siniestro vial.

Al entrevistar al conductor lo sometieron a un test de alcoholemia que arrojó un resultado positivo. Sumado a esto, las autoridades reportaron que durante el fin de semana gracias a estos controles, pudieron labrar otras 9 actas por el mismo motivo.

Los operativos también se desarrollaron en: