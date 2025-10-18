Lo buscaban por robar un celular y le encontraron algo mucho más grave

En el marco de una causa por hurto, personal de la UFI Delitos contra la Propiedad detuvo este jueves a Marcelo Alejandro Yacante, conocido como “Pimiento”, un hombre con un extenso historial delictivo. Durante el allanamiento en su vivienda, los investigadores se toparon con una importante cantidad de marihuana y varias plantas de cannabis, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.

El procedimiento tuvo lugar en una casa ubicada sobre calle Proyectada s/n, entre Magallanes y Zapiola, en Rawson. El motivo fue que Yacante está sospechado de haber ingresado en la madrugada del 8 de octubre a una vivienda de calle Recabarren, en la Villa 11 de Noviembre, sin ejercer violencia para robar un teléfono celular marca Alcatel.

Con el avance de la pesquisa, la Brigada de Delitos contra la Propiedad logró reunir pruebas que vincularían al sospechoso con el hecho. A partir de esas evidencias, el fiscal ordenó allanar su domicilio. Allí, además de elementos relacionados con la causa, los efectivos hallaron sustancia vegetal compatible con marihuana y plantas de cannabis en etapa de crecimiento.

Tras el operativo, el sujeto quedó detenido a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que el material estupefaciente fue secuestrado y remitido a la Justicia Federal, que podría iniciar una investigación paralela por infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.