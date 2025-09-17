La Policía de San Juan anunció un fuerte operativo de prevención y control para la FestiJoven del próximo domingo 21 de septiembre en el Parque de Mayo. El comisario Fabián Correa, jefe de la División D3, informó que el despliegue comenzará el viernes y se extenderá hasta la madrugada del lunes. En total, unos 700 efectivos participarán en turnos rotativos.

El operativo incluirá controles viales a cargo de la Dirección D7, debido a las picadas en moto y la gran cantidad de reuniones estudiantiles que se realizan en la previa. También habrá presencia policial en los distintos departamentos para garantizar que los festejos locales no interfieran con el evento central del domingo.

“El éxito está asegurado en un 80 o 90% cuando no hay consumo de alcohol”, señaló Correa en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). Por otro lado, el entrevistado también advirtió que los problemas suelen presentarse cuando los jóvenes asisten sin acompañamiento de adultos.

Para facilitar la llegada, el Gobierno coordinó con Tránsito y Transporte que los colectivos sean gratuitos para estudiantes ese día. Los ingresos principales serán por Libertador y España, y por Libertador y Las Heras. En total, habrá seis accesos y el parque se dividirá en ocho sectores, con controles especiales en el ingreso de menores.

Sumado a esto, se informó que solo se prevé un corte parcial sobre la calle Urquiza, frente al Estadio Cerrado Aldo Cantoni y la ex Legislatura. El operativo arrancará temprano y se reforzará a medida que avance la jornada. Las autoridades esperan que los festejos culminen a más tardar entre las 22 y las 23 horas. “Queremos que los jóvenes vuelvan temprano a sus casas, que utilicen el transporte público y no tengan que gastar en remis o Uber”, explicó el comisario.