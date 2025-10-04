Un hombre fue detenido por personal de la Comisaría 30° tras ser sorprendido intentando ingresar a la fábrica de carburo en un presunto intento de robo, informó la Policía.

El hecho tuvo lugar el pasado 2 de octubre de 2025. El detenido fue identificado como Juan Carlos Vidable de 35 años, quien ahora enfrenta cargos por el delito de Robo en grado de tentativa.

Según el informe policial, el sospechoso fue detectado cuando estaba cortando el alambre de la pared medianera de la Empresa Sidertec de Fábrica de Carburo. Fue el guardia de seguridad de la planta quien se percató de la acción e inmediatamente dio aviso a las autoridades.

La rápida respuesta policial permitió que los efectivos llegaran al lugar y lograran aprehender a Vidable antes de que pudiera concretar el robo.

El caso fue puesto a disposición del fiscal de Flagrancia, Germán Cuk, quien dispuso que se inicie el procedimiento especial de flagrancia. El detenido y los elementos secuestrados (incluida la pinza utilizada) fueron trasladados a la sede de la Comisaría 30°, mientras se continúan investigando las circunstancias exactas del intento de ilícito.

Robó un ventilador

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en Santa Lucía. La Comisaría 29° informó que el 30 de septiembre de 2025 detuvo a Alexander Ariel Flores, de 23 años, acusado del delito de Robo Agravado por Escalamiento, en perjuicio de Mariela Edith Brizuela, de 52 años.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso ingresó al domicilio de la víctima y logró sustraer un ventilador, que fue hallado abandonado en la vía pública. La policía lo interceptó en el momento en que salía de la vivienda, mientras que la damnificada reconoció de inmediato el electrodoméstico como de su propiedad.

El fiscal de flagrancia, Jorge Salinas, ordenó la aplicación del procedimiento especial de flagrancia, por lo que Flores quedó detenido a disposición de la justicia. El ventilador fue secuestrado como parte de la investigación, que ahora busca esclarecer las circunstancias del hecho.