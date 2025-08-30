Lo sorprendieron robando en Rawson y terminó golpeado por vecinos

Un hombre identificado como Nicolás Daniel Olmos, domiciliado en Villa Fleury, fue detenido por personal de la Comisaría 6ª luego de ser sorprendido robando en una vivienda de Rawson.

Según informaron fuentes policiales, una mujer denunció el hecho tras observar al sujeto salir de su casa con una bicicleta y una mochila cargada con pertenencias. En ese momento, un vecino logró interceptarlo, aunque luego varios residentes de la zona lo agredieron, provocándole un corte en el rostro.

Al ser requisado, los efectivos encontraron en su poder diversos objetos sustraídos de la vivienda, entre ellos perfumes, máquinas de afeitar y relojes. El detenido quedó a disposición de la Justicia y se le imputan los delitos de hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio.

Esto es lo que quiso robarse: