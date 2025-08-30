Lo sorprendieron robando en una escuela de Capital y ahora está entre rejas

Un hombre de 29 años fue sorprendido en pleno robo dentro de la Escuela ARA San Juan, ubicada en calle Aguilar 268 (Oeste), Capital, y terminó detenido por personal de la Brigada de Investigaciones Central.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto fue identificado como Martín Emanuel Gómez, quien ingresó al establecimiento educativo y salió minutos después cargando una mochila. Dentro de ella llevaba un matafuegos, que había sido sustraído de una de las galerías de la institución.

Al ser interceptado, Gómez intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente reducido por los efectivos. Posteriormente, el elemento fue reconocido por directivos del colegio como propiedad de la escuela.

Ante el hecho, el Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Agustín Caballero Vidal, dispuso que se iniciara el procedimiento especial de flagrancia.