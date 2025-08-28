Un nuevo hecho de inseguridad se registró en el departamento de Rawson y terminó con la detención de dos hombres que fueron sorprendidos en plena acción cuando intentaban sustraer partes de una motocicleta. El episodio tuvo lugar en inmediaciones del Café América, en una zona muy transitada, lo que llamó la atención de vecinos y transeúntes.

De acuerdo con la información aportada por la Comisaría 13ª, personal policial fue alertado por el personal de seguridad del local, quien observó a dos sujetos manipulando una motocicleta estacionada.

La víctima es el propietario de una KTM Duke de color naranja y negro, dominio A160LRX. Según el testimonio brindado, los individuos se encontraban desenroscando los espejos retrovisores de la moto con claras intenciones de robarlos.

Rápidamente, los efectivos policiales acudieron al lugar y lograron interceptar a los sospechosos antes de que pudieran concretar el hurto. En el procedimiento se secuestraron los espejos que habían alcanzado a quitar y se trasladó a los involucrados a sede policial.

Los aprehendidos fueron identificados como Gonzalo Agustín Díaz Silva y Adrián Uriel Maximiliano Castro. Por disposición de la ayudante fiscal Dra. Amalia Bustos, se dio inicio al procedimiento de flagrancia, que ahora deberá determinar la responsabilidad penal de ambos hombres en este intento de robo.

El hecho se suma a la lista de episodios de inseguridad registrados en la provincia y vuelve a poner en agenda la preocupación por la sustracción de autopartes y motopartes, un delito cada vez más frecuente que afecta a vecinos y comerciantes por igual.