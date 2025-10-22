Un patrullaje de rutina de la División Rural terminó con un importante procedimiento en Albardón, luego de que los efectivos detectaran una situación sospechosa sobre la Ruta Nacional 40, cuando regresaban de un operativo por animales sueltos en el departamento Jáchal.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron una camioneta Chevrolet S10 verde sin dominio visible que circulaba hacia el sur con dos motos tipo enduro en la caja y dos personas viajando junto a ellas.

Ante la irregularidad, el vehículo fue detenido a la altura del Parque Industrial de Albardón. El conductor fue identificado como Miguel Ángel Riveros, de 27 años y con domicilio en Albardón, quien no pudo presentar documentación del rodado.

En el interior del vehículo también viajaban Alberto Velázquez (54), Norma Mercedes (26), María Claribel Sánchez (24) y los dos ocupantes de la caja, Rodrigo y Agustín Velázquez (ambos de 28 años), todos oriundos del mismo departamento.

Debido a la escasa iluminación del lugar, los efectivos decidieron trasladar el vehículo hasta la base Kirchner, solicitando apoyo de un motorista. Durante el trayecto, los agentes advirtieron que desde la camioneta arrojaron un bulto de gran tamaño. Al detener la marcha y verificar el objeto, constataron que se trataba de una mochila negra con carne en su interior que, según reconoció el conductor, pertenecía a un guanaco.

Con intervención del fiscal Pablo Quiroga, de la UFI de Flagrancia, se dispuso el secuestro de la camioneta, de las dos motos, una Motomel 250cc y una Honda 250cc, ambas con cuadro y motor adulterados, además de la carne y un cuchillo hallado en el vehículo.

Finalmente, Riveros y Agustín Velázquez fueron vinculados a una causa por infracción a la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna, mientras que todos los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo en la Comisaría 18ª.