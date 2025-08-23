Los detuvieron por un mega robo en Pocito y les encontraron hasta droga

Un hombre de 45 años sufrió un robo en un loteo privado ubicado sobre la calle Roger Ballet, antes de Ruta 40, en Pocito. Tras el hecho, el Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales (U.C.D.) realizó tareas investigativas y entrevistas a vecinos para esclarecer el ilícito.

Durante el operativo, la policía secuestró numerosos efectos que habían sido sustraídos, entre ellos: LED, monitor, anafes, microondas, vajilla, taladro, bidet, inodoro, toallas, zapatillas, acolchado, campera, ropa, cable protodur, tachos de pintura, electrodos y herramientas de mano. Además, se encontró un arma réplica de 9 mm a aire comprimido.

En el mismo lugar, los efectivos hallaron un invernadero con 22 plantas de marihuana en floración, que medían entre 0,90 y 1,20 metros. Se realizó la prueba de campo correspondiente, que dio resultado positivo para marihuana.

Intervinieron en la causa la UFI Delitos Contra la Propiedad, a cargo del Dr. Villalba, y el Departamento Drogas Ilegales. El ayudante de fiscal, Dr. Mariano Teja, dispuso el secuestro de los efectos y su entrega al damnificado. Hasta el momento, dos personas quedaron vinculadas a la causa.