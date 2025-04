El hallazgo de restos óseos en el interior del Colegio San José, ubicado en Concepción, generó gran revuelo la pasada semana, cuando un grupo de obreros realizaba trabajos en el playón del establecimiento. A raíz del descubrimiento, intervino personal de Criminalística y del área de Patrimonio, y el caso fue judicializado de manera preventiva.

La situación causó conmoción, ya que los huesos aparecieron en una institución educativa, lo que generó múltiples especulaciones. Inicialmente, se temió que pudieran tratarse de restos humanos. Sin embargo, los estudios forenses arrojaron que los huesos encontrados pertenecen a animales, específicamente a vacas y roedores, según informaron fuentes judiciales y autoridades del colegio.

La sensibilidad del caso se vio potenciada por la historia del lugar. El Colegio San José se encuentra muy cerca del Santuario Inmaculada Concepción, donde en 1944, durante el devastador terremoto, perdieron la vida cerca de 200 personas. El sismo ocurrió mientras se celebraba un casamiento, y durante algunas horas, la hipótesis de que los restos encontrados pudieran estar vinculados a esa tragedia cobró fuerza.

Desde la Justicia confirmaron que la Unidad Fiscal no intervendrá en los trabajos, ya que no se trata de un hallazgo de índole penal. No obstante, indicaron que el área de Patrimonio continuará con las tareas en el colegio para preservar cualquier elemento de valor histórico que pudiera aparecer.

El descubrimiento ocurrió mientras se realizaban tareas de remodelación en el playón del establecimiento. Obreros que estaban removiendo tierra fueron quienes dieron aviso al encontrar los huesos, lo que activó de inmediato el protocolo correspondiente.