La hermana de Humberto Nicolás Jofré, fallecido en un reciente accidente vial, convocó a una marcha que se realizará mañana a las 10 de la mañana en la Catedral.

El sábado 8 de febrero, Jofré, un joven motociclista que trabajaba como Uber, fue víctima de un siniestro vial tras ser embestido por un Renault 12 conducido por Antonio Ceferino Silva, quien manejaba ebrio. El joven murió tres días después, producto de las heridas sufridas en el hecho. Ahora, su familia está sorprendida, luego de que la Justicia decidiera que el automovilista continúe en libertad mientras avanza la causa.

Jazmín Herrera, hermana de Jofré, quien falleció por los golpes ocasionados en este siniestro, dijo que “este viernes 21 de febrero vamos a marchar pidiendo justicia pidiendo, para que este caso no se encajone como tantos siniestros viales. Vamos a pedir justicia por todos los chicos que sufrieron siniestros viales”.

Jazmín difundió un video en redes sociales y fue muy directa: “matar y estar en tu casa no me parece correcto”, afirmó. “Mi hermano podría seguir vivo si este hombre no estuviera alcoholizado. El 21 de febrero a las 10 de la mañana nos concentramos en la Catedral. Vamos a elevar una oración por él y vamos a ir hasta puertas de Fiscalía. Ahi vamos a hacer ruido, porque marcha silenciosa no sirve”, dijo la hermana del fallecido. “Mi hermano fue víctima de un siniestro vial que no está bien juzgado”, resumió. Jazmín pidió llevar un globo blanco a aquel que pueda.