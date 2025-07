Un devastador incendio, provocado por un desperfecto eléctrico, consumió por completo el departamento de María Eugenia Guzmán en la calle Colón Sur, en Santa Lucía, dejándola a ella y a su familia sin absolutamente nada, "con lo puesto". El hecho ocurrió mientras María y su hija trabajaban elaborando semitas desde la madrugada, las encontró impotentes ante la furia de las llamas, según contó la damnificada al móvil de Canal 13.

"Fue muy catastrófico lo que vivimos, una situación terrible", relató María con la voz quebrada. El fuego se desató tras una explosión y rápidamente envolvió la vivienda trasera. "Era una situación muy penosa y desesperante porque no podíamos rescatar nada, intentamos rescatar, pero las llamas eran muy grandes y no se podía ingresar. No pudimos rescatar nada", expresó, luchando por contener las lágrimas.

Una vida de sacrificio convertida en cenizas

María, que vive con sus tres hijos adolescentes, su marido y su madre postrada, no solo perdió sus pertenencias, sino también medicación vital. "Tantos años de sacrificio, de trabajo y hoy por hoy no tengo nada", lamentó. El incendio se llevó la medicación de su madre, quien es de avanzada edad y está postrada en cama, así como las dosis de Paraclin 0,5 y hormonas que María necesita para su tratamiento contra el cáncer.

Además de la medicación, la familia perdió todos sus electrodomésticos, incluyendo heladeras y el lavarropas. Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque la preocupación por unos gatitos que estaban dentro del departamento permanece.

La solidaridad de San Juan como única esperanza

A pesar de la profunda incomodidad que le genera pedir ayuda, María Eugenia se ve obligada a apelar a la solidaridad de los sanjuaninos para reconstruir su vida. "Siempre hemos luchado para construir lo que teníamos y ahora no tengo nada", subrayó, reflejando el esfuerzo de años de trabajo que se desvanecieron en minutos.

"Quien quiera y pueda colaborar con lo que sea bienvenido será", manifestó María antes de que la emoción la superara. Para aquellos que deseen colaborar, el alias para donaciones es euge.guzman25. También se necesita ropa para la familia, que cuenta con tres hijos adolescentes.

Desde el Gobierno de la Provincia, a través de Desarrollo Humano, se comunicaron con la familia para ofrecer asistencia en la reconstrucción de la estructura de la vivienda, un gesto que María agradece profundamente. "Gracias a toda la gente que colaboró. Algún día me tocará colaborar a mí", cerró, con la esperanza de que la generosidad que hoy recibe, algún día pueda devolverla.