La mañana de este miércoles 20 de agosto estuvo marcada por un violento choque en Capital. El mismo fue protagonizado por un automóvil que terminó con su frente destruido y una camioneta que se estrelló contra la pared de una YPF.

El siniestro vial se dio antes de las 07:00 de la presente jornada, cuando una Chevrolet S10 circulaba por calle 9 de Julio. Al llegar a la esquina, que cuenta con semáforos, se estrelló contra un Peugeot 307 de color negro que avanzaba por General Acha.

Evidentemente alguno de los rodados no respetó la luz roja y avanzó de todos modos. Esto provocó que, por la velocidad a la que circulaban, el auto terminara dando un giro sobre el asfalto quedando tendido sobre 9 de Julio en sentido contrario.

Por el lado de la 4X4 directamente terminó saliéndose de la calzada, para estrellarse contra una pared de la YPF que se encuentra en esa esquina. Milagrosamente, por cuestión de centímetros, no impactó contra los surtidores de combustible.