Un estremecedor homicidio sacudió a los vecinos de Villa Nueva, en Guaymallén, Mendoza. Franco Patricio Aracena, de 31 años, fue hallado muerto en su departamento, atado, amordazado y con visibles signos de violencia. El descubrimiento se produjo el domingo por la tarde, tras el aviso de un vecino que notó la puerta del domicilio entreabierta y alertó al 911.

El hecho ocurrió en un complejo ubicado en calle Rodríguez Peña al 800. Cuando personal de la Comisaría 44° ingresó a la vivienda, se encontró con una escena desgarradora: la víctima estaba inmovilizada con ataduras en pies y manos y presentaba lesiones en el rostro. Según las primeras estimaciones, el crimen se habría consumado el sábado, aunque será el forense quien determine la causa precisa de muerte.

La investigación quedó en manos de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos. Al no registrarse signos de violencia en los accesos del inmueble, los investigadores sospechan que la víctima conocía a sus atacantes o que estos lograron ingresar con su consentimiento.

Las primeras pistas apuntan a dos sujetos. Testigos aseguraron haberlos visto el viernes por la noche salir del departamento con una bicicleta y dejando las puertas abiertas. Otro vecino declaró haber observado a dos hombres en una moto negra sin patente merodeando por la zona el sábado.

La División Homicidios y la Policía Científica trabajan en el levantamiento de rastros y en el análisis de cámaras de seguridad para individualizar a los sospechosos. Además, buscan establecer si hubo faltantes en la vivienda, lo que podría orientar el caso hacia un homicidio en ocasión de robo o un posible ajuste de cuentas.