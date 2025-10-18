En las últimas horas de este viernes 17 de octubre asesinaron a balazos a un hombre en Chimbas. De acuerdo a las primeras informaciones, este crimen ocurrió en el interior de la villa San Patricio, que se ubica cerca de Benavidez y Maradona.

Aún no se conocen demasiados datos de este hecho de sangre, pero lo que sí se supo es que el atacante habría llegado en moto para interceptar a su víctima, un joven que estaba circulando por la zona de calle Formosa, entre América y Colón.

De acuerdo a las primeras versiones, los dos hombres comenzaron a discutir, hasta que el motociclista sacó un arma de entre sus ropas y comenzó a disparar. Fueron al menos dos disparos, uno de los tiros impactó de lleno contra la pierna de la víctima y el otro ingreso en una zona vital y el joven terminó falleciendo.

El motociclista que mató a este hombre emprendió la huida de inmediato. Mientras tanto, los vecinos de la zona, al ver el hecho de sangre, llamaron al 911. Interviene en este hecho, efectivos de la Comisaría 26 y la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi.