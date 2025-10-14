En Rawson, un niño de 8 años murió durante un tiroteo. El mismo ocurrió en el complejo habitacional Valle Grande, durante la madrugada de este martes. Según confirmaron fuentes judiciales, el menor fue alcanzado por una bala perdida en medio de un enfrentamiento entre bandas rivales.

El hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la Manzana 16, donde una gresca entre grupos terminó en una balacera. En medio de los disparos, uno de los proyectiles impactó en el pequeño, identificado como Emir Barboza, quien no participaba del conflicto.

De acuerdo con las primeras versiones, el niño recibió una herida de arma de fuego en el tórax. Un joven de apellido Barboza —presuntamente familiar del menor— lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga. Sin embargo, Emir llegó sin signos vitales, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

El episodio generó un fuerte despliegue policial en la Comisaría 38°, donde se confirmó que hay varias personas detenidas por el hecho, aunque por el momento no se precisó si se trata de mayores o menores de edad.

En el lugar del crimen, el clima era de extrema tensión durante la mañana. Personal de la UFI Delitos Especiales, encabezado por el fiscal Iván Grassi, junto a efectivos de Criminalística y de la Comisaría 38°, realizaron intensos operativos en la zona. También se hizo presente la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, para supervisar las tareas de investigación.