Este lunes 15 de septiembre comenzó con una horrenda noticia en San Juan. Esto se debe a que se confirmó que un joven nacido en la provincia, fue asesinado mientras se encontraba en suelo chileno.

La víctima tenía sólo 22 años de edad, identificado como Gabriel Tomás Olivera Silva, se dedicaba a realizar artesanías. El mismo se encontraba circulando por la ciudad chilena de Vallenar cuando, por motivos desconocidos, habría participado de una gresca.

En ese enfrentamiento callejero alguien sacó un cuchillo y le asestó un puntazo mortal directamente al pecho. Esto habría sucedido alrededor del mediodía del pasado domingo 14 de septiembre.

Si bien se sabe que todas las personas que participaron del conflicto fueron detenidas por efectivos chilenos, no han trascendido más detalles sobre este hecho que le puso fin a la vida del sanjuanino.