Una situación verdaderamente indignante ocurrió durante el pasado fin de semana en San Juan. En el departamento Santa Lucía tres menores de edad le dispararon a un perro, provocando su fallecimiento.

El episodio sucedió en las inmediaciones del cruce de calle 12 de Octubre e Hipólito Yrigoyen. Allí vecinos escucharon disparos por lo que llamaron al 911 para pedir ayuda a las autoridades. Por este motivo llegaron a la zona efectivos de la comisaría 5°.

Ante su presencia un hombre llamado Diego De la Torre de 49 años de edad, denunció que tres menores mataron a su mascota de un disparo. Ante esta situación los uniformados procedieron a entrevistar a los tres adolescentes de entre 15 y 16 años.

Allí fue cuando la investigación se agravó aún más, ya que uno de ellos aseguró que De la Torre tomó un arma de fuego y la apuntó a su pecho para amenazarlo de muerte. Frente a estas declaraciones se realizaron allanamientos en la vivienda de las cuatro personas señaladas.

Así fue como el denunciante entregó voluntariamente una Glock 9 milímetros, mientras que el padre de uno de los menores dio un rifle de aire comprimido. Con este último elemento mencionado sería con el que habrían matado al animal. Finalmente De la Torre fue detenido y los menores siguen vinculados a la investigació.