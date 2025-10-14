Pablo Maximiliano Amín, condenado a prisión perpetua por el brutal femicidio de su expareja, María Marta Arias, en 2007, volvió a generar polémica en Tucumán tras obtener permisos para salidas transitorias. El caso, que conmocionó al país por la violencia del hecho, sigue siendo recordado 18 años después.

Amín estranguló a Arias, de 23 años, y posteriormente mutiló su cuerpo, incluso arrancándole los ojos, en un episodio que lo posicionó como uno de los criminales más notorios de la historia reciente.

Según informó El Liberal, el condenado consiguió autorización para salir del penal de Villa Urquiza dos veces al mes durante tres horas, siempre bajo custodia. La medida fue aprobada por la jueza de Ejecución Penal y ratificada por el Tribunal de Impugnación de Tucumán, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Desde que comenzó a hacer uso de estos beneficios, la presencia de Amín en las calles de Tucumán generó malestar y rechazo en la comunidad, reviviendo la indignación por la brutalidad de su crimen.

El femicidio

El hecho ocurrió en la madrugada del 27 de octubre de 2007, en un hotel de San Miguel de Tucumán, donde Amín se encontraba con Arias por motivos laborales. Según las pericias, primero la estranguló y luego desmembró su cuerpo. Personal del hotel lo encontró desnudo, arrastrando el cadáver por las escaleras, en un estado de aparente delirio.

Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Amín sufría un brote de esquizofrenia paranoide para declararlo inimputable. Sin embargo, las pericias psiquiátricas demostraron que simulaba locura; padecía trastorno de personalidad antisocial y mostraba impulsividad, pero su comportamiento durante el juicio fue deliberadamente actuado.

Finalmente, fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por ensañamiento. A pesar de cumplir parte de su condena y presentar buena conducta, su reciente aparición en la vía pública ha reavivado la indignación y la polémica en la sociedad tucumana.