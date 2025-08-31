Médano de Oro: por riesgo de derrumbe, dos familias fueron evacuadas

Dos familias residentes en la localidad de Villa Esperanza, en Médano de Oro, se encuentran en una situación de emergencia tras sufrir graves daños en sus hogares a causa de las recientes lluvias del Temporal de Santa Rosa. Las viviendas, afectadas en su estructura, corren riesgo de derrumbe, según informaron fuentes de la Subcomisaría Médano de Oro.

Desde la fuerza policial, se comunicó que las familias afectadas están a la espera de una pronta respuesta por parte de Protección Civil. La situación es crítica y la asistencia de la entidad es crucial para evaluar los daños y brindar el apoyo necesario para garantizar la seguridad de los habitantes.

La Subcomisaría de Médano de Oro alertó sobre la situación y pidió que se active el protocolo de emergencia para asistir a estas personas, cuyas casas se volvieron inhabitables. Se espera que en las próximas horas, las autoridades de Protección Civil se hagan presentes en el lugar para ofrecer una solución a las familias damnificadas.

En Pedernal nevó

El Temporal de Santa Rosa llegó con todo a San Juan. Este año no fue viento, sino lluvia. A una parte de Sarmiento, la famosa tormenta se hizo presente yendo aún más allá. Es que en Pedernal la protagonista de la mañana del domingo fue la nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya había alertado a la población, a través de una alerta amarillo, sobre la llegada de lluvias para todo el fin de semana. El sábado, el agua arrancó en la madrugada y se extendió durante toda la jornada. En algunos departamentos hasta cayó granizo y más de 300 familias tuvieron que ser evacuadas.

El domingo la lluvia siguió siendo una constante en la provincia. En el Gran San Juan y otros departamentos cercanos, las precipitaciones fueron una fija, con un cielo encapotado.

Sin embargo, lo que más sorprendió de este temporal, fue la nieve en Pedernal. En esta localidad sarmientina, los vecinos disfrutaron del paisaje que una nevada, no muy intensa, cayó sobre sus casas, adornó sus fondos y sus frentes,según se puede ver en un video publicado por SW Diario.