En las últimas horas se produjo un nuevo ilícito en San Juan que produjo una gran indignación. Esta vez se dio en el departamento Caucete, donde robaron todo de un vestuario mientras se disputaba un partido de fútbol.

Según lo que informó Ariel Rodríguez, periodista caucetero, esta situación se produjo mientras se disputaba un encuentro entre Racing y el CDC. El partido se estaba desarrollando como parte de la Liga Caucetera - Sanmartiniana.

Mientras el cruce se desarrollaba, delincuentes ingresaron al vestuario y en cuestión de minutos robaron múltiples elementos. Estos intrusos revisaron casi todas las mochilas de los futbolistas, robando varias billeteras y celulares.

Los jugadores realizaron la denuncia y se mostraron ofuscados remarcando que en el lugar habían efectivos policiales, pero a pesar de ello ocurrió el robo. Sumado a esto, aseguraron que no es la primera vez que pasa algo similar.