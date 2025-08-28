Un hecho insólito y alarmante se registró este miércoles en el departamento Pocito, cuando personal de Bomberos Voluntarios acudió a un incendio en pastizales que amenazaba con extenderse hacia un aserradero y varias viviendas de la zona.

El fuego se inició en horas de la tarde en un predio ubicado en inmediaciones de Mendoza y Calle 14, donde las llamas avanzaban rápidamente alimentadas por pasturas secas y residuos acumulados. El accionar inmediato de los bomberos permitió contener el foco y evitar daños mayores.

Lo que llamó la atención fue que, mientras los bomberos trabajaban para sofocar el incendio, vecinos de la zona reavivaban las llamas a pocos metros. Uno de los voluntarios expresó con indignación: “Hace 40 minutos que estamos trabajando en la zona y, mientras apagamos el fuego, la gente prende otra vez las llamas. Ayer ya habíamos intervenido en este lugar y vuelven a prender fuego. Es muy preocupante.”

La situación generó un riesgo aún mayor, ya que el foco ígneo se encontraba a escasa distancia de un aserradero, lo que podía provocar daños graves en caso de propagación.

Finalmente, el incendio fue sofocado, aunque las condiciones del terreno y la acumulación de material combustible complicaron las tareas. Desde el cuerpo de Bomberos Voluntarios advirtieron que la zona sigue siendo peligrosa y remarcaron la necesidad de mayor responsabilidad ciudadana.

En San Juan, la quema de pastizales y residuos está prohibida por ley y considerada una infracción grave. El Código de Faltas provincial establece multas económicas, arresto y sanciones comunitarias para quienes realicen incendios intencionales o sin autorización. Además, en casos donde el fuego ponga en riesgo vidas o bienes, puede configurarse un delito con penas de prisión de 3 a 10 años, según el Código Penal argentino.

Las autoridades remarcaron que, más allá de las sanciones legales, la irresponsabilidad de encender fuego en zonas rurales representa una amenaza directa para viviendas, establecimientos productivos y para los propios vecinos.