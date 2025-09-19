Un vecino del departamento Caucete tuvo la peor sorpresa durante el pasado miércoles 17 de septiembre. El hombre estaba viendo el partido de River Plate contra Palmeiras en su casa, cuando de un momento cuatro ladrones armados se colaron en su hogar y le dieron una golpiza.

Esta situación se produjo alrededor de las 22:20 según lo que informó Tiempo de San Juan. En ese momento un caucetero llamado Horacio Ibazeta de 67 años, se encontraba mirando fútbol en su casa situada en la zona de Pie de Palo.

En la hora mencionada en cuestión de segundos cuatro sujetos desconocidos irrumpieron en su hogar. Uno de ellos portaba un arma de fuego, mientras que los tres restantes tenían cuchillos en su poder. En ese instante ellos forcejearon con Ibazeta hasta que lo redujeron dándole una golpiza y amenazándolo con cortarle una oreja.

Así fue como se robaron una TV de 32", un celular y una billetera que contenía documentación personal. Sin embargo, lo más grave fue el robo de un Volkswagen Bora con vidrios polarizados. El caso ya está en manos de la Justicia desde donde informaron que la víctima necesitó asistencia médica, aunque está fuera de peligro.