Una adolescente de 17 años sufrió un violento episodio de inseguridad en Caucete durante la noche del último lunes, cuando fue atacada por dos motochorros mientras esperaba el colectivo. Según informaron fuentes policiales, uno de los delincuentes descendió de la moto y la tomó del cuello para arrebatarle el celular.

El ataque fue advertido por varios vecinos, que rápidamente salieron en defensa de la víctima. En medio del forcejeo lograron derribar a los delincuentes, quienes abandonaron la moto en la escena y escaparon a pie hacia el barrio Felipe Cobas.

Tras un llamado al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico Este llegaron al lugar y comenzaron un rastrillaje por la zona. Minutos después lograron ubicar a los sospechosos en el barrio Nikizanga y los persiguieron hasta la manzana C, aunque no consiguieron detenerlos.

La situación se agravó cuando, al retirarse del barrio, el patrullero fue atacado a pedradas y una de ellas destrozó la luneta trasera del móvil, dejándolo fuera de servicio. Ante esa circunstancia, los policías regresaron con la víctima y constataron que la moto utilizada por los ladrones era robada: tenía pedido de secuestro desde el 2 de junio, emitido por la UFI de Delitos contra la Propiedad.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:40 en la intersección de las calles Juan Jufré y avenida De los Ríos, donde funciona la parada de colectivos en la que esperaba la adolescente. La motocicleta quedó secuestrada y el patrullero dañado deberá ser reparado antes de volver a circular.