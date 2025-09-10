El siniestro ocurrió en la mañana de este miércoles, cerca de las 9 horas, en la intersección de calles Mosconi Oeste y Chacabuco, en Rawson. Un Renault Sandero, conducido por Reinoso, de 61 años, circulaba por Mosconi cuando realizó un giro en “U” sin advertir la presencia de una motocicleta Keller 110 cc que venía en dirección contraria.

Como consecuencia de la maniobra, el rodado menor impactó contra el lateral trasero derecho del automóvil, lo que provocó que su conductor, identificado como Luis Alberto Luna, terminara con lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Al lugar llegaron efectivos policiales y una ambulancia del 107, que trasladó al motociclista al Hospital Rawson. Según indicaron fuentes sanitarias, las heridas serían de carácter leve, aunque quedó en observación para descartar complicaciones.

El hecho generó demoras en la circulación vehicular en la zona, aunque minutos más tarde el tránsito fue normalizado. Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor para determinar responsabilidades y establecer las sanciones correspondientes.